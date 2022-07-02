ЗСУ знищили 27 російських загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку окупантів - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На південних рубежах захисту, зокрема й на острові Зміїний, українські захисники знищили військову техніку, а також склади боєприпасів і живу силу ворога. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.
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"Протягом дня по позиціях наших підрозділів, по острову Зміїному і просто по мирних жителях нанесено шість авіаційних ударів. Гелікоптерами, парно і групою, ворог відпрацьовував по Херсонщині та Миколаївщині, підсумувавши ввечері літаками-штурмовиками, але без наших втрат", - йдеться в повідомленні.
У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складам боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидова Броду. Результати дорозвідуються.
"Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс "Тор", самохідну гаубицю "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки", - додають в ОК "Південь".
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Крім того, силами оборони знищено 3 польові склади боєприпасів ворога в Херсонській області.
В Херсонському і Скадовському районах ворог продовжував повітряну розвідку з виявлення позицій українських підрозділів. У результаті ЗСУ знищили два безпілотні апарати окупантів.
Під вечір ворожа авіація знов намагалася атакувати Одеську область. Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.
Також триває операція із зачищення Зміїного від окупантів і їхньої техніки.
Протягом дня, за результатами дорозвідування, виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.
"Ознак присутності противника не виявлено", – зазначають в ОК "Південь".
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