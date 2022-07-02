ВСУ уничтожили 27 российских захватчиков, вражеские склады боеприпасов и технику оккупантов - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На южных рубежах защиты, в том числе на острове Змеиный, украинские защитники уничтожили военную технику, а также склады боеприпасов и живую силу врага. Об этом сообщает оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В течение дня по позициям наших подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям нанесено шесть авиационных ударов. Вертолетами, парно и группой, враг отрабатывал по Херсонщине и Николаевщине, подытожив вечером самолетами-штурмовиками, но без наших потерь", - говорится в сообщении.
В ответ наши авиаторы парными налетами нанесли удары по складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снегиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдова Брода. Результаты доразведываются.
"Но уже известно, что вражеская армия укоротилась на 27 рашистов, зенитно-ракетный комплекс "Тор", самоходную гаубицу "Мста-С", 3 единицы бронированной и автомобильной техники", - добавляют в ОК "Юг".
Детали
Кроме того, силами обороны уничтожены 3 полевых состава боеприпасов врага в Херсонской области.
В Херсонском и Скадовском районах враг продолжал воздушную разведку по выявлению позиций украинских подразделений. В результате ВСУ уничтожили два беспилотных аппарата оккупантов.
К вечеру вражеская авиация вновь пыталась атаковать Одесскую область. Ракета Х-31, выпущенная из самолета над морем, точно уничтожена зенитным ракетным подразделением.
Также идет операция по зачистке Змеиного от оккупантов и их техники.
В течение дня, по результатам доразведки, обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.
"Признаков присутствия противника не обнаружено", – отмечают в ОК "Юг".
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