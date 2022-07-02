Ще один російський "Панцир" за 15 млн дол. спалили у степах Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Угруповання Об'єднаних сил показало на відео, як артилерією знищує розпіарений російський "Панцир-1С" за 15 млн дол., пише УНН.
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"Як один влучний удар може позбавити противника техніки вартістю 15 мільйонів доларів? Дуже просто: коли в степах Донбасу українські артилеристи зустрічають такий розпіарений російський зенітний комплекс "Панцир-1С". Підсумок битви – на відео", - зазначили в угрупованні.
Довідково
Панцир-С1 - це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для прикриття цивільних та військових об'єктів від повітряного нападу. Також може захищати об'єкт від наземних та надводних загроз.
Час розгортання комплексу – до 5 хвилин. Боєкомплект Панцира-С1: 12 ракет 57Е6-Е, 1400 снарядів. Ракетами можуть вражати цілі на висоті до 15 км та на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти відстань до 4 км. Вартість – 15 млн дол.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35 870 осіб, 1582 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.