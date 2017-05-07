Еще двух российских журналистов не пустили в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. ГПСУ не пустила в Украину еще двух журналистов из РФ, нарушавших украинское законодательство, посещая аннексированный Крым. Об этом в Facebook сообщил помощник председателя ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.
"Сегодня утром Государственная пограничная служба не пропустила через границу и запретила въезд в Украину на 3 года еще двум журналисткам российского издания, нарушавшим законодательство Украины и посещавшим временно оккупированный полуостров через временно закрытые пункты пропуска", - говорится в заметке.
Также он добавил, что наличие аккредитации на Евровидение не является документом, который дает право для пересечения границы.
При принятии решений Госпогранслужба совместно с СБУ и Национальной полицией руководствуются исключительно интересами и законодательством Украины.
Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что ни один журналист, аккредитованный на "Евровидение", посещаювший аннексированный Крым, не будет допущен на территорию Украины.