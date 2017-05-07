Ще двох російських журналістів не пустили в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. ДПСУ не пустила в Україну ще двох журналістів з РФ, які порушуючи українське законодавство, відвідували анексований Крим. Про це у Facebook повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян, передає УНН.
“Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в’їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України та відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску”, — йдеться у дописі.
Також він додав, що наявність акредитації на Євробачення не є документом, який надає право для перетину кордону.
При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України.
Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зазначив, що жоден журналіст, акредитований на “Євробачення”, що відвідував анексований Крим, не буде допущений на територію України.