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15 марта, 19:03 • 107214 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144503 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124232 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117703 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105276 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101710 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94035 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124698 просмотра

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14 марта, 19:57 • 127613 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127346 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

Еще больше крутого спортивного контента: XSPORT+ теперь на Volia TV

Киев • УНН

 • 18998 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Один из крупнейших телекомпровайдеров Volia продолжает расширять контент и подключать новые телеканалы. Мы прислушались к мнению наших пользователей и всех поклонников спорта — и вот! Встречайте, украинский спортивный телеканал XSPORT+ теперь на Volia TV! Канал ХSPORT+ станет доступным абонентам Volia уже с 7 февраля.

XSPORT+ не оставит равнодушными горячих фанатов спорта во всех его проявлениях. Все потому, что телеканал предлагает погрузиться в мир:

• трансляций украинских чемпионатов — в частности, хоккейной, волейбольной и баскетбольной Суперлиг;

• футбольных матчей Первой лиги и Кубка Украины;

• боксерских матчей — как международного уровня, так и от лучших промоутерских компаний Украины, взращивающих будущих звезд;

• самых престижных мировых соревнований, среди которых хоккейная и баскетбольная Лига чемпионов, международные первенства по легкой атлетике, бегу, чемпионат Европы по борьбе, гандболу, прыжкам в воду и даже киберспорту;

• турниров по бильярду;

• собственного контента о футболе, боксе, хоккее, единоборстве, рыбалке, экстремальных видах спорта и т. п. (“Ледниковый период”, XSPORT Review, “Бойцовский клуб”, “XSPORT MOTO” и т. д.);

• художественных фильмов о спорте.

“Мы всегда прислушиваемся к мнению своей аудитории. Понимая, что футбол — одно из самых любимых соревнований украинцев, по договоренности с Megogo мы стали одной из двух платформ, транслирующих эксклюзивный контент УЕФА и лучшие чемпионаты Европы — Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Суперкубок УЕФА и т. д. Со временем исследование показало, что у абонентов есть немалый интерес к другим видам спорта. Поэтому мы решили расширять свой контент, и сотрудничество с каналом XSPORT+ — важный шаг в этом направлении. Теперь абоненты Volia TV смогут наслаждаться многими национальными и международными матчами, турнирами и соревнованиями по гандболу, хоккею, баскетболу и т. д. Это совершенно новый телеопыт для украинских зрителей, и мы надеемся, что он принесет не только радость от просмотра, но и в целом поможет популяризировать спорт и культуру по всей стране”, — комментируют в компании Volia.

Генеральный директор XSPORT и XSPORT+ Олег Шадрунов отметил, что запуск XSPORT+ у провайдера Volia является важным шагом для развития спорта в Украине:

“Volia — крупнейший кабельный оператор Украины, а Volia TV — одна из перспективных ОТТ-платформ, поэтому присутствие на ней канала XSPORT+, который транслирует большое количество национальных соревнований, положительно повлияет как на болельщиков, так и на украинский спорт. Главная перспектива состоит в том, что украинские соревнования станут еще более доступными для зрителя. Это шаг на пути развития спорта Украины и культуры его потребления”.

Уже сегодня Volia TV является одной из самых больших площадок для просмотра спортивного контента. Кроме XSPORT и XSPORT+, поклонникам спорта доступны такие телеканалы, как Extreme Sports, Fastandfunbox HD, Fightbox HD, Setanta Sports, “Первый автомобильный”, Viasat Sport, “Рыбалка ТВ”, “Трофей”, Shakhtar TV HD и “MEGOGO Футбол”, их можно посмотреть как онлайн, так и в кабельной сети. Это немало, но нет предела совершенству — поэтому в 2022 году абонентов Volia TV ждет еще много приятных сюрпризов и нового тематического контента.

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