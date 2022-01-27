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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Ще більше крутого спортивного контенту: XSPORT+ тепер на Volia TV

Ще більше крутого спортивного контенту: XSPORT+ тепер на Volia TV

Київ • УНН

 • 18998 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Один із найбільших телекомпровайдерів країни Volia продовжує розширювати контент і підключати нові телеканали. Ми дослухалися до думки наших користувачів та всіх прихильників спорту — і ось! Зустрічайте, український спортивний телеканал XSPORT+ тепер на Volia TV! Канал ХSPORT+ стане доступним для абонентів Volia вже з 7 лютого.

XSPORT+ не залишить байдужими палких фанатів спорту у всіх його проявах. Усе тому, що телеканал пропонує зануритися у світ:

• трансляцій українських чемпіонатів — зокрема, хокейної, волейбольної та баскетбольної Суперліг

• футбольних матчів Першої ліги та Кубка України;

• боксерських матчів — як міжнародного рівня, так і від найкращих промоутерських компаній України, які плекають майбутніх зірок;

• найпрестижніших світових змагань, серед яких хокейна та баскетбольна Ліга чемпіонів, міжнародні першості з легкої атлетики, бігу, чемпіонат Європи з боротьби, гандболу, стрибків у воду й навіть кіберспорту;

• турнірів з більярду;

• власного контенту про футбол, бокс, хокей, єдиноборства, риболовлю, екстремальні види спорту тощо (“Льодовиковий період”, XSPORT Review, “Бійцівський клуб”, “XSPORT MOTO” тощо);

• художніх фільмів на спортивну тематику.

“Ми завжди дослухаємося до думки своєї аудиторії. Розуміючи, що футбол — одне з найулюбленіших змагань українців, за домовленістю із Megogo ми стали однією із двох платформ, яка транслює ексклюзивний контент УЄФА та найкращі чемпіонати Європи — Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій, Суперкубок УЄФА тощо. Згодом дослідження показало, що в абонентів є чималий інтерес до інших видів спорту. Тому ми вирішили розширювати свій контент, і співпраця з каналом XSPORT+ — важливий крок у цьому напрямку. Тепер абоненти Volia TV зможуть насолоджуватися великою кількістю національних та міжнародних матчів, турнірів і змагань з гандболу, хокею, баскетболу тощо. Це — абсолютно новий теледосвід для українських глядачів, і ми сподіваємося, що він принесе не тільки радість від перегляду, а й у цілому допоможе популяризувати спорт та культуру по всій країні”, — коментують у компанії Volia.

Генеральний директор XSPORT та XSPORT+ Олег Шадрунов зазначив, що запуск XSPORT+ у провайдера Volia є важливим кроком для розвитку спорту в Україні:

“Volia — найбільший кабельний оператор України, а Volia TV — одна з найперспективніших ОТТ-платформ, тому присутність на ній каналу XSPORT+, який транслює велику кількість національних змагань, позитивно вплине як на вболівальників, так і український спорт. Головна перспектива полягає в тому, що українські змагання стануть ще доступнішими для глядача. Це крок на шляху розвитку спорту України та культури його споживання”.

Вже сьогодні Volia TV є одним із найбільших майданчиків для перегляду спортивного контенту. Окрім XSPORT та XSPORT+, прихильникам спорту доступні такі телеканали, як Extreme Sports, Fastandfunbox HD, Fightbox HD, Setanta Sports, “Перший автомобільний”, Viasat Sport, “Рибалка ТВ”, “Трофей”, Shakhtar TV HD та “MEGOGO Футбол”, їх можна подивитися як онлайн, так і в кабельній мережі. Це немало, але досконалість не знає меж — тож у 2022 році на абонентів Volia TV чекає ще багато приємних сюрпризів та нового тематичного контенту.

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