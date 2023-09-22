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Еще 4 автомобиля на передовую: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

Еще 4 автомобиля на передовую: Favbet Foundation системно поддерживает ВСУ

Киев • УНН

 • 134737 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation за последнюю неделю передал для нужд Вооруженных Сил Украины и других Сил обороны 4 внедорожника повышенной проходимости, сообщили представители фонда, передает УНН.

В частности, внедорожник Mitsubishi L200 уже работает в составе роты огневой поддержки. Автомобиль помогает бойцам эффективно менять позиции и эвакуировать раненых с поля боя.

Подразделения ВСУ, в частности стрелецкий, получили два внедорожника Nissan Navara. Они уже повышают эффективность действий Сил обороны на ключевых участках фронта. Также Favbet Foundation передал бойцам специального подразделения ВСУ, выполняющего боевые задачи на передовых участках фронта, внедорожник Nissan Pathfinder.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 220 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».

Также ВСУ получили при содействии фонда более 115 дронов разного типа, в том числе ударного. В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Украинские Национальные Новости

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