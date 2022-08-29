Убил гражданских в Буче: установили личность еще одного "кадыровца"

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"Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по чеченской республике, который безжалостно убил пятерых гражданских в Бучанском районе Киевской области", - говорится в сообщении.

Детали

Военным преступником оказался майор милиции Мусаев Изнаур Ибрагимович. Ему объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Как отметили, Мусаев в составе оккупационных войск рф принимал участие в захвате села Микуличи. Войска проводили спецрейды для устрашения местных жителей. Свои действия они сопровождали насилием и казнью.

Управляя спецотрядом, Мусаев вместе с подчиненными, под видом предотвращением сотрудничества гражданских с Вооруженными силами Украины, жестоко расстреливали людей, сообщили в СБУ.

Первой жертвой Мусаева стал 57-летний местный житель, который вышел из собственного двора. Майор сначала заставил пожилого мужчину стать на колени, а затем из пистолета Ярыгина "Грач" выстрелил ему в затылок. Оккупанты притащили тело убитого в дом еще одного местного, которого также убили выстрелом в голову.

Следующими жертвами стали супружеская пара, которую тоже поставили на колени и убили, и 67-летняя женщина, которой выстрелили в висок.

Фактически в течение получаса Мусаев вместе с подчиненными убили пятерых невинных людей.

Напомним

По материалам СБУ в Украине будут судить директора russia today за призывы уничтожить украинцев.