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Вбив цивільних у Бучі: встановили особу ще одного "кадирівця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного "кадирівця", який убив п'ятьох цивільних у Бучі Київської області. Ним виявився майор поліції Мусаєв Ізнаур Ібрагімович, пише УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вбив цивільних у Бучі: встановили особу ще одного "кадирівця"

Цитата

"Служба безпеки України ідентифікувала командира групи спеціального загону швидкого реагування "Ахмат" управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці, який безжально вбив п’ятьох цивільних у Бучанському районі Київщини", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Воєнним злочинцем виявився майор поліції Мусаєв Ізнаур Ібрагімович. Йому оголошено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Як зазначили, Мусаєв у складі окупаційних військ рф брав участь у захопленні села Микуличі. Війська проводили спецрейди для залякування місцевих мешканців. Свої дії вони супроводжували насильством та стратами.

Керуючи спецзагоном, Мусаєв разом із підлеглими, під виглядом запобігання співпраці цивільних із Збройними силами України, жорстоко розстрілювали людей, повідомили в СБУ.

Першою жертвою Мусаєва став 57-річний місцевий житель, який вийшов з власного подвір’я. Майор спочатку змусив літнього чоловіка стати на коліна, а потім з пістолета Яригіна "Грач" вистрелив йому у потилицю. Окупанти притягли тіло вбитого до будинку ще одного місцевого, якого також вбили пострілом у голову.

Наступними жертвами стали подружня пара, яку теж поставили на коліна та вбили, і 67-річна жінка, якій вистрелили у скроню.

Фактично протягом півгодини Мусаєв разом з підлеглими убили п’ятьох невинних людей.

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