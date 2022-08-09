СБУ заявила, что знает имена всех коллаборантов в оккупационном "мвд рф" на Запорожье

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«Служба безопасности установила личности всех предателей, присоединившихся к созданному агрессором «главному управлению мвд по Запорожской области», и 17 из них уже объявила о подозрении. Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по заданию российских кураторов, так называемое «мвд» подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.

Задокументированы факты похищения людей, в отношении которых затем совершали насилие или угрожали физической расправой.

«Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких «обысков» из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев», - говорится в сообщении.

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Кроме того, фейковые правоохранители обложили «данью» местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность, указали в СБУ.

«В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья», - информирует СБУ.

СБУ перечислила некоторых из них, которые входят в «руководящий состав» оккупационного органа:



Селиванов О.С. – заместитель начальника «областного» управления;



Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;



Чудак В.В. – начальник Каменско-Днепровского райотдела;



Ракитянский С.О. – первый заместитель Бердянского горотдела;



Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;



Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;



Шопов С.П. – начальник «народной милиции» во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;



Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;



Михеев В.В. - начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».



В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.