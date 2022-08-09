СБУ заявила, что знает имена всех коллаборантов в оккупационном "мвд рф" на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Служба безопасности Украины установила личности всех предателей, вступивших в ряды оккупационного «мвд рф» на Запорожье. 17 из них уже объявили о подозрении. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.
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«Служба безопасности установила личности всех предателей, присоединившихся к созданному агрессором «главному управлению мвд по Запорожской области», и 17 из них уже объявила о подозрении. Так, одним из руководителей псевдообразования назначен бывший охранник депутата-предателя Евгения Балицкого, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию в регионе», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по заданию российских кураторов, так называемое «мвд» подавляет сопротивление и запугивает жителей временно оккупированных территорий. Для этого применяются репрессивные методы, массовые преследования и задержания граждан по надуманным поводам.
Задокументированы факты похищения людей, в отношении которых затем совершали насилие или угрожали физической расправой.
«Также коллаборанты незаконно проникают в дома местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. После таких «обысков» из домов исчезают деньги, бытовая техника и другие личные вещи владельцев», - говорится в сообщении.
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Кроме того, фейковые правоохранители обложили «данью» местных предпринимателей, в том числе руководителей фермерских хозяйств, за возможность вести коммерческую деятельность, указали в СБУ.
«В ходе оперативных действий сотрудники СБУ собрали все учредительные данные на каждого коллаборанта, задокументировали преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения, ведь они прячутся от правосудия на временно оккупированной территории Запорожья», - информирует СБУ.
СБУ перечислила некоторых из них, которые входят в «руководящий состав» оккупационного органа:
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- Селиванов О.С. – заместитель начальника «областного» управления;
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- Кошель О.В. – начальник Мелитопольского межрайонного управления;
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- Чудак В.В. – начальник Каменско-Днепровского райотдела;
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- Ракитянский С.О. – первый заместитель Бердянского горотдела;
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- Орлов В.В. – начальник отдела уголовного розыска Мелитопольского межрайонного управления;
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- Алипов О.Е. – заместитель начальника Токмакского райотдела;
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- Шопов С.П. – начальник «народной милиции» во временно оккупированном поселке Большая Белозерка Васильевского района;
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- Митленко Ю.В. - начальник паспортного стола Токмакского межрайонного отдела;
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- Михеев В.В. - начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».
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В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого предателя и коллаборанта к ответственности за преступления против Украины.