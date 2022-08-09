СБУ заявила, що знає імена всіх колаборантів в окупаційному "мвд рф" на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Служба безпеки України встановила особи всіх зрадників, які вступили до лав окупаційного «мвд рф» на Запоріжжі. 17 з них вже оголосила про підозру. Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
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«Служба безпеки встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором «главного управлєнія мвд по Запорожской області», і 17 з них вже оголосила про підозру. Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні», - йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що за завданням російських кураторів, так зване «мвд» придушує опір і залякує жителів тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.
Задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.
«Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких «обшуків» з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників», - зазначається в повідомленні.
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Крім того, фейкові правоохоронці обложили «даниною» місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність, вказали у СБУ.
«У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя», - інформує СБУ.
СБУ перечислила деяких з них, які входять до «керівного складу» окупаційного органу:
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- Селіванов О.С. – заступник начальника «обласного» управління;
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- Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
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- Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
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- Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
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- Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
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- Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
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- Шопов С.П. – начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
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- Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
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- Міхєєв В.В. - начальник «Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь».
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Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.