СБУ задержала предателя, причастного к ракетному обстрелу телебашни в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. СБУ задержала предателя, причастного к ракетному обстрелу телебашни в Киеве. Об этом УНН пишет со ссылкой на СБУ в Telegram.
Детали
Он оказывал врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов.
В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян. А вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени.
"Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам - чтобы каждый виновный был наказан! Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", - говорится в сообщении.