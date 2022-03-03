СБУ задержала предателя, причастного к ракетному обстрелу телебашни в Киеве

Детали

Он оказывал врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов.

В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян. А вещание центральных телеканалов было приостановлено на короткий промежуток времени.

"Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам - чтобы каждый виновный был наказан! Предатель понесет строгую ответственность за свои действия и больше не сможет вредить Украине и ее гражданам", - говорится в сообщении.