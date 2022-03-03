СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. Про це УНН пише з посиланням на СБУ в Telegram.
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Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів.
У результаті обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. А мовлення центральних телеканалів було призупинено на короткий проміжок часу.
"Слідчі СБУ працюють з підозрюваним і встановлюють всіх причетних до обстрілів – щоб кожен винний був покараний! Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам", - йдеться в повідомленні.