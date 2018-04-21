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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ задержала российского шпиона, работавшего на предприятии Минобороны

Киев • УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Киеве СБУ задержала российского шпиона - работника стратегического предприятия Минобороны Украины. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

СБУ задержала российского шпиона, работавшего на предприятии Минобороны

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных Сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки.

За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства. Спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация по выполнению государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, используемых при проведении антитеррористической операции на Востоке Украины.

Кроме того, на выполнение задания представителя ГУ ГШ Вооруженных сил РФ агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью дальнейшей его передачи стране-агрессору для осуществления воздушной разведки. Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с "кураторами" шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте.

После выполнения "задач" злоумышленник планировал выехать в страну-агрессор и получить российское гражданство. Также установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

Сотрудники СБУ задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Во время проведения обысков по местам работы и жительства фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Как сообщал УНН, Служба Безопасности Украины за последние 3,5 года предупредила более 400 попыток террористических атак в разных регионах Украины.

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