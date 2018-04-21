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СБУ затримала російського шпигуна, який працював на підприємстві Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Києві СБУ затримала російського шпигуна - працівника стратегічного підприємства Міноборони України. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

СБУ затримала російського шпигуна, який працював на підприємстві Міноборони

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з Головним слідчим управлінням СБУ викрили працівника одного із стратегічних підприємств Міністерства оборони на шпигунській діяльності на користь країни-агресора. Правоохоронці встановили, що уродженець РФ, полковник запасу Збройних Сил України у липні 2017 року під час перебування у близьких родичів на території Росії був завербований кадровим співробітником російської воєнної розвідки.

За грошову винагороду колишній український військовий здійснював збір даних для передачі російським кураторам інформації з обмеженим доступом у сфері оборони нашої держави. Спецслужби РФ, зокрема, цікавила інформація щодо виконання державних оборонних замовлень та розробок новітніх авіаційних систем виявлення безпілотних літальних апаратів, що використовуються під час проведення антитерористичної операції на Сході України.

Крім того, на виконання завдання представника ГУ ГШ Збройних сил РФ агент намагався придбати безпілотний літальний апарат українського виробництва з метою подальшої його передачі країні-агресору для здійснення повітряної розвідки. Оперативники спецслужби задокументували, що зв’язок з “кураторами” шпигун здійснював під час поїздок на територію РФ та за допомогою листування електронною поштою.

Після виконання “завдань” зловмисник планував виїхати до країни-агресора та отримати російське громадянство. Також встановлено, що за сприяння співробітника розвідки РФ громадянин України уже отримав посвідку на проживання в Росії та переоформив військову пенсію для її отримання на російській території.

Співробітники СБУ затримали шпигуна у Києві на робочому місці.

Під час проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта справи правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність. Наразі затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) тривають слідчі дії. Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.

Як повідомляв УНН, Служба Безпеки України за останніх 3,5 роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України.

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