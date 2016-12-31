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СБУ задержала на линии разграничения боевика "ДНР"

СБУ задержала на линии разграничения боевика "ДНР"

Киев • УНН

 • 8075 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали на линии разграничения вблизи г. Верхнеторецк боевика незаконного вооруженного формирования т.н. "ДНР", передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице СБУ в Facebook.

Как сообщили в СБУ, во время осмотра задержанного правоохранители обнаружили паспорт "гражданина ДНР". Со слов боевика, он присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов в апреле 2014 года. Во временно оккупированной Горловке он патрулировал город и с оружием проверял документы и автомобили местных жителей на незаконных блокпостах террористов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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