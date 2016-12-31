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28 березня, 18:00 • 99992 перегляди

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СБУ затримала на лінії розмежування бойовика "ДНР"

СБУ затримала на лінії розмежування бойовика "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під час спецоперації затримали на лінії розмежування поблизу міста Верхньоторецьк бойовика незаконного збройного формування т.зв. "ДНР", передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній ситорінці СБУ у Facebook.

Як повідомили у СБУ, під час огляду затриманого правоохоронці виявили паспорт "громадянина ДНР". Зі слів бойовика, він приєднався до незаконних збройних формувань терористів у квітні 2014 року. В тимчасово окупованій Горлівці він патрулював місто та зі зброєю перевіряв документи та автомобілі місцевих мешканців на незаконних блокпостах терористів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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