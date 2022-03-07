СБУ задержала агента ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. СБУ задержала агента ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира", передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.
Детали
Кроме того, он занимался:
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- поиском микробиологических лабораторий двойного назначения;
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- сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине;
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- проведением информационных операций, выгодных агрессору.
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У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор - сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович.
Это лицо имеет документы прикрытия на имя Шипулин Александр Владимирович и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.
Также украинская спецслужба установила московского координатора этого агента.
Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич.
Сейчас с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Он взят под стражу.