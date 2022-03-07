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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра"

СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра"

Київ • УНН

 • 88206 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра", передає УНН з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.

Деталі

Окрім того, він займався:

  • пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
  • збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
  • проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.

У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.

Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.

Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.

Українські Національні Новини

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