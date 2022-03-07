СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. СБУ затримала агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра", передає УНН з посиланням на повідомлення відомства в Telegram.
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Окрім того, він займався:
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- пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
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- збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
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- проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору.
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У агента був псевдонім "Гєлєн", а його куратор - співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович.
Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента.
Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.
Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.