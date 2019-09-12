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СБУ запустила реформу, не дожидаясь новой редакции закона

СБУ запустила реформу, не дожидаясь новой редакции закона

Киев  •  УНН

 • 12093 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Службе безопасности Украины начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины". Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в Facebook, передает УНН.

"Не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины", СБУ проводит действенную и системную реформу ведомства, которая должна приблизить нас к стандартам лучших спецслужб мира. В ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений для проведения анализа и определения эффективности их работы", - написала пресс-секретарь.

По ее словам, целью проверки является также оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

Гитлянская также отметила, что продолжается плодотворное сотрудничество с Советом национальной безопасности и обороны Украины, депутатским корпусом по разработке изменений в действующее законодательство в сфере безопасности.

"Эффективная реформа Службы невозможна без обеспечения условий для ее эффективного проведения. Об этом свидетельствует украинский и мировой опыт. В частности, перед нами есть недавние примеры реформирования Нацполициии, создание новых антикоррупционных органов. Процессы сопровождались высоким уровнем финансирования этих структур. СБУ тут не является исключением.

Сегодня СБУ полностью выполняет все задачи, поставленные перед ней государством. Немалая часть ресурсов направляется на обеспечение подразделений и контрразведывательные мероприятия в районе проведения ООС", - добавила пресс-секретар.

Напомним, по словам Ивана Баканова, который 29 августа был назначен главой ведомства, новый закон о СБУ устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, на реформирование СБУ понадобится не менее трех лет.

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