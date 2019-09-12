СБУ запустила реформу, не чекаючи нової редакції закону
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Службі безпеки України почали проводити реформу відомства, не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України". Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook, передає УНН.
"Не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України", СБУ проводить дієву та системну реформу відомства, яка має наблизити нас до стандартів кращих спецслужб світу. У відомстві розпочато функціональний аудит власних структурних підрозділів для проведення аналізу та визначення ефективності їх роботи", - написала речниця.
За її словами, метою перевірки є також оптимізація чисельності Служби з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
Гітлянська також зазначила, що триває плідна співпраця з Радою національної безпеки та оборони України, депутатським корпусом щодо розробки змін до чинного законодавства у сфері безпеки.
"Дієва реформа Служби неможлива без забезпечення умов для її ефективного проведення. Про це свідчить український та світовий досвід. Зокрема, перед нами є нещодавні приклади реформування Нацполіціїї, створення нових антикорупційних органів. Процеси супроводжувалися високим рівнем фінансування цих структур. СБУ тут не є винятком.
Сьогодні СБУ повністю виконує всі завдання, поставлені перед нею державою. Чимала частина ресурсів спрямовується на забезпечення підрозділів та контррозвідувальні заходи у районі проведення ООС", - додала прессекретар.
Нагадаємо, за словами Івана Баканова, якого 29 серпня було призначено головою відомства, новий закон про СБУ усуне деструктивну конкуренцію між правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН, на реформування СБУ знадобиться не менше трьох років.