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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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СБУ заблокировала в соцсети фейковые аккаунты в поддержку "ЖНР"

СБУ заблокировала в соцсети фейковые аккаунты в поддержку "ЖНР"

Киев  •  УНН

 • 9797 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Служба безопасности Украины заблокировала фейковые аккаунты в соцсети, где популяризировалась "Житомирская народная республика", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что для создания необходимой" картинки "злоумышленники использовали реальные персональные данные жителей Житомирской области, от имени которых зарегистрировали фейковые аккаунты. Через них они дистанционно администрировали страницы и наполняли их антиукраинской информацией", - говорится в сообщении.

Правоохранители, в частности, задокументировали, отмечается, что российские пропагандисты использовали личную информацию и фотографии жительницы одного из райцентров области для создания сообщества так называемой "Житомирской народной республики". Этот ресурс также использовался для распространения пророссийской пропаганды, поддержки и популяризации террористических организаций "Д/ЛНР". Женщина даже не подозревала о своей "причастности" к созданию антиукраинской страницы.

Сотрудники СБУ также установили, что большинство учетных записей, из которых поддерживали "ругательствами" антиукраинские посты, имеют явные признаки "интернет-ботов", только некоторые из них принадлежат реальным пользователям соцсети.

Служба в рамках действующего законодательства приняла необходимые меры для блокирования Интернет-сообщества фейковой "ЖНР" и прекращения ее информационного наполнения.

Напомним, Служба безопасности Украины принудительно вернула в РФ пропагандистску, которая осуществляла подготовку антиукраинских телевизионных сюжетов.

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