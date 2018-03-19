СБУ заблокувала у соцмережі фейкові акаунти на підтримку “ЖНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Служба безпеки України заблокувала фейкові акаунти у соцмережі, де популяризувалася “Житомирська народна республіка”, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.
“Оперативники спецслужби встановили, що для створення необхідної "картинки" зловмисники використали реальні персональні дані мешканців Житомирщини, від імені яких зареєстрували фейкові акаунти. Через них вони дистанційно адміністрували сторінки та наповнювали їх антиукраїнською інформацією”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці, зокрема, задокументували, зазначається, що російські пропагандисти використали особисту інформацію та світлини мешканки одного з райцентрів області для створення спільноти так званої “Житомирської народної республіки”. Цей ресурс також використовувався для поширення проросійської пропаганди, підтримки та популяризації терористичних організацій “Д/ЛНР”. Жінка навіть не підозрювала про свою “причетність” до створення антиукраїнської сторінки.
Співробітники СБУ також встановили, що більшість облікових записів, з яких підтримували “лайками” антиукраїнські пости, мають явні ознаки “інтернет-ботів”, лише деякі з них належать реальним користувачам соцмережі.
Служба у межах чинного законодавства вжила необхідні заходи для блокування Інтернет-спільноти фейкової “ЖНР” та припинення її інформаційного наповнення.
Нагадаємо, Служба безпеки України примусово повернула до РФ пропагандистку, яка здійснювала підготовку антиукраїнських телевізійних сюжетів.