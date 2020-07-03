СБУ за полгода запретила въезд в Украину 128 сторонникам террористических организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Служба безопасности Украины за полгода запретила въезд в Украину 128 сторонникам международных террористических организаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"СБУ в течение первого полугодия 2020 года запретила въезд на территорию Украины 128 иностранцам, которые являются членами или сторонниками международных террористических организаций", - говорится в сообщении.
На данный момент вместе с Офисом Генерального прокурора СБУ осуществляет экстрадиционную проверку 37 иностранных боевиков-террористов. Все они находились в международном розыске по линии Интерпола и были задержаны на территории Украины. Подавляющее большинство задержанных является гражданами Российской Федерации, другие - гражданами Таджикистана, Узбекистана, Египта, Ливана и Казахстана.
Указано в частности, что в первом полугодии состоялась экстрадиция в Грузию Аль Бара Шишани - одного из руководителей "ИГИЛ", которого ранее задержала СБУ. Еще двое иностранцев, переправлявшие через Украину боевиков для "ИГИЛ" и осуществлявшие финансирование терактов, уже приговорены к более чем 10 годам заключения по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Также в Киеве был задержан гражданин РФ, который принимал участие в деятельности "ИГИЛ" в Сирии. Суд избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
В этот же период СБУ обнаружила и задержала трех иностранцев, которые организовали этническую преступную группу и планировали осуществлять незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины. В отношении иностранцев принято решение о принудительном возвращении в страну происхождения.
Другая преступная группа, деятельность которой прекратила СБУ, незаконно легализовала в Украине выходцев из стран повышенного террористического риска. Трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Разоблачает СБУ и чисто уголовные преступления, связанные с содействием террористической деятельности. К таким, в частности, относится расследование дела в отношении членов международной организованной преступной группировки в составе граждан Украины, Иордании и Ираке. Они сбывали наркотические и психотропные вещества, а средства направлялись на финансирование терроризма. В этом деле в суд уже направлено обвинительное заключение.
Другой случай: организация канала нелегальной миграции с территории РФ в Евросоюз транзитом через Украину. Организатору сообщено о подозрении, в суд направлены обвинительные акты в отношении четырех фигурантов.
Борьба с международным терроризмом сопровождается изъятием из незаконного оборота оружия, боеприпасов, техники, задействованной в фальсификации документов. Например, за первое полугодие были изъяты 340 поддельных паспортов иностранцев, 5 единиц оружия и 156 боеприпасов к нему и тому подобное.