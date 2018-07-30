СБУ за два года поймала 30 "работорговцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В течение 2016-2018 годов Служба безопасности Украины инициировала 24 уголовных производства по признакам совершения преступлений, относящихся к категории — “торговля людьми”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, передает УНН.
“30 июля — Всемирный день противодействия торговле людьми. За 2016-2018 годы более чем 30 лицам, причастным к противоправной деятельности, было объявлено о подозрении”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение 2016-2018 годов по материалам СБУ было начато 24 уголовных производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных статьями 149 ( “Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека”), 302 ( “Создание или содержание мест разврата и сводничество”), 303 ( “сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией”) Уголовного кодекса Украины.
Также в СБУ напомнили, что торговля людьми относится к одному из самых тяжких преступлений, за которое предусмотрено наказание сроком до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, за первые шесть месяцев 2018 года полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 — это сексуальная эксплуатация.