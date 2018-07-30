СБУ за два роки упіймала 30 "работорговців"

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Упродовж 2016-2018 років Служба безпеки України ініціювала 24 кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, які відносяться до категорії — “торгівля людьми”. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook, передає УНН.

“30 липня — Всесвітній день протидії торгівлі людьми. За 2016-2018 роки більш ніж 30 особам, причетним до протиправної діяльності, оголошено про підозру”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, протягом 2016-2018 років за матеріалами СБУ було розпочато 24 кримінальні провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених статтями 149 (“Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини”), 302 (“Створення або утримання місць розпусти і звідництво”), 303 (“Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією”) Кримінального кодексу України.

Також в СБУ нагадали, що торгівля людьми відноситься до одного із найбільш тяжких злочинів, за який передбачене покарання строком до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, за перші шість місяців 2018 року поліція виявила майже 200 фактів торгівлі людьми, з них 108 — це сексуальна експлуатація.

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