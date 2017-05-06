СБУ обнаружила в Киеве тайник с противотанковыми гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В столице правоохранители обнаружили тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
"Тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22 обнаружили в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, также оперативники спецслужбы изъяли из тайника, который был обустроен на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.
"Полиция открыла уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Сотрудники СБ Украины устанавливают круг лиц, причастных к преступлению", - добавили в сообщении.
Напомним, сегодня в Киевской области в городе Белая Церковь правоохранители ликвидировали канал контрабанды психотропных препаратов, изъяв у злоумышленников 200 таблеток "экстази" и 2 килограмма наркотиков, которые поступали к ним из-за границы по почте.