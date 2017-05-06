СБУ виявила у Києві схованку з протитанковими гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У столиці правоохоронці виявили схованку з двома реактивними протитанковими гранатами. Про це повідомили у прес-службі СБУ, передає УНН.
"Схованку з двома реактивними протитанковими гранатами РПГ-22 виявили у Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням, також оперативники спецслужби вилучили зі схрону, що був облаштований на території лісопаркової зони у Голосіївському районі столиці, чотири постріли до гранатомета РПГ-7, 40 пострілів ВОГ-25 до підствольного гранатомета та 160 набоїв калібру 12,7 мм.
"Поліція відкрила кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Співробітники СБ України встановлюють коло осіб, причетних до злочину", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні на Київщині у місті Біла Церква правоохоронці ліквідували канал контрабанди психотропних препаратів, вилучивши у зловмисників 200 пігулок “екстазі” та 2 кілограма наркотиків, які надходили до них з-за кордону поштою.