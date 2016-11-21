СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами на окраине Ивано-Франковска
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами в районе села Вовчинцы на окраине Ивано-Франковска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, арсеналы были герметично упакованы в целлофан и стеклянные банки, залитые строительным раствором и закопанные на глубине полтора метра. Правоохранители изъяли из схронов семь гранат Ф-1, две гранаты РГД-5 с запалами, пистолет Макарова с патронами, около 250 патронов к автомату Калашникова и пять единиц самодельного оружия с патронами.
По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.