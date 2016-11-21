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15 марта, 19:03 • 108504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148108 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126488 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119805 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106544 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102277 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96317 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами на окраине Ивано-Франковска

СБУ обнаружила три тайника с оружием и боеприпасами на окраине Ивано-Франковска

Киев • УНН

 • 7695 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили три тайника с оружием и боеприпасами в районе села Вовчинцы на окраине Ивано-Франковска. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Так, арсеналы были герметично упакованы в целлофан и стеклянные банки, залитые строительным раствором и закопанные на глубине полтора метра. Правоохранители изъяли из схронов семь гранат Ф-1, две гранаты РГД-5 с запалами, пистолет Макарова с патронами, около 250 патронов к автомату Калашникова и пять единиц самодельного оружия с патронами.

По факту дела открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

 

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