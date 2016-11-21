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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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СБУ виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами на околиці Івано-Франківська

СБУ виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами на околиці Івано-Франківська

Київ • УНН

 • 7695 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили три схованки зі зброєю та боєприпасами в районі села Вовчинці на околиці Івано-Франківська. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Так, арсенали були герметично упаковані в целофан і скляні банки, залиті будівельним розчином та закопані на глибині півтора метра. Правоохоронці вилучили зі схронів сім гранат Ф-1, дві гранати РГД-5 із запалами, пістолет Макарова з набоями, майже 250 патронів до автомата Калашникова та п’ять одиниць саморобної зброї з набоями.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

 

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