СБУ виявила три схованки зі зброєю та боєприпасами на околиці Івано-Франківська
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили три схованки зі зброєю та боєприпасами в районі села Вовчинці на околиці Івано-Франківська. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, арсенали були герметично упаковані в целофан і скляні банки, залиті будівельним розчином та закопані на глибині півтора метра. Правоохоронці вилучили зі схронів сім гранат Ф-1, дві гранати РГД-5 із запалами, пістолет Макарова з набоями, майже 250 патронів до автомата Калашникова та п’ять одиниць саморобної зброї з набоями.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.