СБУ обнаружила два тайника с оружием в районе АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Служба безопасности Украины выявила два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Так, правоохранители изъяли из схронов, которые были оснащены вблизи н.п. Водяное Донецкой и с. Сизые в Луганской области, реактивную противотанковую гранату РПГ-22, артиллерийский снаряд калибра 100 мм, минометную мину, пять гранатометных выстрелов, 19 гранат и более семь тысяч патронов различного калибра.
Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.