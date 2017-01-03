СБУ виявила дві схованки зі зброєю у районі АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Служба безпеки України виявила дві схованки зі зброєю та боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, правоохоронці вилучили зі схронів, що були облаштовані поблизу н.п. Водяне на Донеччині та с. Сизе на Луганщині, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, артилерійський снаряд калібру 100 мм, мінометну міну, п’ять гранатометних пострілів, 19 гранат та понад сім тисяч набоїв різного калібру.
Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.