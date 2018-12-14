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СБУ вывезла митрополита Агапита на встречу с Порошенко - УПЦ МП

Киев • УНН

 • 15833 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины "в принудительном порядке" доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика). Об этом на своей странице в Facebook написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, передает УНН.

СБУ вывезла митрополита Агапита на встречу с Порошенко - УПЦ МП

"Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" будут доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой обл. Официальная версия - на разговор с Президентом!" - написал Бахов.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила и пресекла провокации , которые должны состояться в разных регионах Украины накануне и в день Объединительного собора, 15 декабря.

В спецслужбе сообщили, что наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.

Ранее СБУ обнародовала доказательства использования Россией структур УПЦ МП в гибридной войне.

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