СБУ вывезла митрополита Агапита на встречу с Порошенко - УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины "в принудительном порядке" доставляют в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика). Об этом на своей странице в Facebook написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, передает УНН.
"Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" будут доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой обл. Официальная версия - на разговор с Президентом!" - написал Бахов.
Как сообщал УНН, СБУ разоблачила и пресекла провокации , которые должны состояться в разных регионах Украины накануне и в день Объединительного собора, 15 декабря.
В спецслужбе сообщили, что наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.
Ранее СБУ обнародовала доказательства использования Россией структур УПЦ МП в гибридной войне.