СБУ вывезла митрополита Агапита на встречу с Порошенко - УПЦ МП

"Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" будут доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Владыку забрали из дома, где он гостил в Черновицкой обл. Официальная версия - на разговор с Президентом!" - написал Бахов.

Как сообщал УНН, СБУ разоблачила и пресекла провокации , которые должны состояться в разных регионах Украины накануне и в день Объединительного собора, 15 декабря.

В спецслужбе сообщили, что наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.

Ранее СБУ обнародовала доказательства использования Россией структур УПЦ МП в гибридной войне.