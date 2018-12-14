СБУ вивезла митрополита Агапіта на зустріч з Порошенком - УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Працівники Служби безпеки України “в примусовому порядку” доставляють до Києва митрополита Могилів-Подільського і Шаргородського Агапіта (Бевцика). Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов, передає УНН.
“Пам’ятаєте я казав, що єпископів УПЦ будуть на собор з "охороною" доставляти? Так от, сьогодні митрополита Могильов-Подільського і Шаргородського Агапіта (Бевцик) в примусовому порядку СБУ Вінницької області доставляє до Києва. Владику забрали з дому, де він гостював у Чернівецькій обл. Офіційна версія — на розмову з Президентом!” — написав Бахов.
Як повідомляв УНН, СБУ викрила та попередила провокації, які мали відбутися у різних регіонах України напередодні та в день Об’єднавчого собору, 15 грудня.
У спецслужбі повідомили, що намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору.
Раніше СБУ оприлюднила докази використання Росією структур УПЦ МП у гібридній війні.