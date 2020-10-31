СБУ разоблачила злоумышленников, которые хотели создать фейковый "горсовет" в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку на попытке создания фейкового "Запорожского горсовета". Об этом говорится в сообщении пресс-центре СБУ, передает УНН.
“Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье организованную группировку на попытке создания фейкового „городского совета“ для дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе”, — говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, участники группы пытались создать псевдоорган местного самоуправления на территории областного центра. “Для легитимизации своих замыслов они выбрали так называемых „глав“ и „депутатов“ самопровозглашенного образования”, — сообщили в СБУ.
Отмечается, что за вступление в ряды фейковых органа фигуранты предлагали деньги и обещали оформить “соответствующие удостоверения”.
“Во время обысков в помещениях организаторов и активных участников группы сотрудники СБУ обнаружили документы, печати, штампы, компьютерная техника и другие предметы из доказательствами противоправной деятельности”, — добавили в пресс-центре.
В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для привлечения к ответственности всех виновных лиц.
“Меры по разоблачению и блокировки деятельности организованной группировки проводились совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры”, резюмировали в сообщении.
Как сообщал УНН, в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили миллиону схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна. Так, бюджет недополучил более 4 млн гривен.