СБУ викрила зловмисників, що хотіли створити фейкову "міськраду" у Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила організоване угруповання на спробі створення фейкової “Запорізької міськради”. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає УНН.
“Служба безпеки України викрила у Запоріжжі організоване угруповання на спробі створення фейкової „міської ради“ для дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою версією слідства, учасники групи намагалися створити псевдоорган місцевого самоврядування на території обласного центру. “Для легітимізації своїх задумів вони обрали так званих „голів“ і „депутатів“ самопроголошеного утворення”, — повідомили у СБУ.
Зазначається, що за вступ до лав фейкового органу фігуранти пропонували гроші і обіцяли оформити “відповідні посвідчення”.
“Під час обшуків у помешканнях організаторів та активних учасників групи співробітники СБУ виявили документи, печатки, штампи, комп’ютерну техніку та інші предмети із доказами протиправної діяльності”, — додали у пресцентрі.
У межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
“Заходи із викриття і блокування діяльності організованого угруповання проводились спільно зі слідчими Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури”, резюмували у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Одещині співробітники СБУ викрили мільйону схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна. Так, бюджет недоотримав понад 4 млн гривень.