На Одещині викрили мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Одещині співробітники СБУ викрили мільйону схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна. Так, бюджет недоотримав понад 4 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за даними досудового слідства, організував оборудку одеський підприємець. Для прикриття незаконної діяльності він заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно комерсант закуповував за готівку у місцевих виробників сільгосппродукції та без відображення у податковій звітності постачав іноземним фірмам.
“У такий спосіб через незаконні оборудки державний бюджет недоотримав понад 4 мільйони гривень обов’язкових платежів”, — додається у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, в Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже 10 мільйонів доларів США за тіньовими розцінками.