В Одесской области разоблачили миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили миллиону схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна. Так, бюджет недополучил более 4 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали миллионную схему уклонения от уплаты налогов при экспорте зерна за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным предварительного следствия, организовал сделку одесский предприниматель. Для прикрытия незаконной деятельности он основал несколько фиктивных фирм, реквизиты которых использовались для проведения внешнеэкономических торговых операций. Зерно коммерсант закупал за наличные у местных производителей сельхозпродукции и без отражения в налоговой отчетности поставлял иностранным фирмам.
"Таким образом из-за незаконных сделок государственный бюджет недополучил более 4 миллионов гривен обязательных платежей", - добавляется в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти 10 млн долларов США по теневым расценкам.