Разоблачена группировка, которая создавала искусственные межнациональные конфликты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб осуществляла преступления направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
Правоохранители установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.
Оперативники спецслужбы задокументировали, что в ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, погибших в сентябре 1939 года в боях с Красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании иудейской общины "Еврейский дом" в Сумах.
Во время обысков в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинской символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.
В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.110, ч.1 ст.111 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Напомним, сотрудники СБУ разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи на сотрудничестве с российскими спецслужбами.