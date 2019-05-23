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СБУ разоблачила нарколабораторию с товаром на 7 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8203 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Сотрудники Управления СБ Украины в Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность нарколаборатории по производству метадона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что жители Черкасской области обустроили цех по производству метадона на территории частного домохозяйства, расположенного в Васильковском районе Киевской области. По предварительным подсчетам дельцы производили более десяти килограммов психотропных еженедельно. Готовый „товар“ злоумышленники сбывали через собственную сеть дилеров в столичном регионе и в Черкасской области”, - говорится в сообщении.

Двух организаторов задержали вблизи одного из населенных пунктов Киевской области во время подготовки к реализации очередной партии наркотиков в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков в нарколаборатории и по месту жительства участников группировки в Киевской и Черкасской областях правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, более двухсот килограммов прекурсоров, почти три килограмма метадона и деньги, полученные от реализации наркотиков.

По предварительным оценкам стоимость изъятой партии метадона по ценам “черного рынка” составляет примерно семь миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрениях в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для становления всех обстоятельств дела, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению наркодельцов проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, жители Киевской и Сумской областей изготавливали и намеревались незаконно переместить наркотические средства через государственную границу Украины, с целью дальнейшего сбыта на территории РФ.

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