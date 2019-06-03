СБУ разоблачила на взятке руководителя и главного бухгалтера социального учреждения в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции разоблачили на взятке руководителя и главного бухгалтера одного из социальных учреждений Золотонивськои районного совета Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновники требовали от местной жительницы семнадцать тысяч гривен. За указанную сумму руководитель учреждения обещала женщине принимать меры по выселению одного из иждивенцев социального учреждения.
Правоохранители задержали главного бухгалтера в рабочем кабинете при получении неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.
Мероприятия по разоблачению противоправных действий должностных лиц проводились совместно с прокуратурой и полицией.
Как сообщал УНН, должностных лиц "Укрзализныци" задержали на взятке в 270 тыс. грн.