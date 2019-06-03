СБУ разоблачила на взятке руководителя и главного бухгалтера социального учреждения в Черкасской области

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7239 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30662 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113981 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109146 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144064 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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СБУ разоблачила на взятке руководителя и главного бухгалтера социального учреждения в Черкасской области

СБУ разоблачила на взятке руководителя и главного бухгалтера социального учреждения в Черкасской области

Киев  •  УНН

 • 8974 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия коррупции разоблачили на взятке руководителя и главного бухгалтера одного из социальных учреждений Золотонивськои районного совета Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники требовали от местной жительницы семнадцать тысяч гривен. За указанную сумму руководитель учреждения обещала женщине принимать меры по выселению одного из иждивенцев социального учреждения.

Правоохранители задержали главного бухгалтера в рабочем кабинете при получении неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Мероприятия по разоблачению противоправных действий должностных лиц проводились совместно с прокуратурой и полицией.

Как сообщал УНН, должностных лиц "Укрзализныци" задержали на взятке в 270 тыс. грн.

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