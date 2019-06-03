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СБУ викрила на хабарі керівника та головного бухгалтера соціального закладу на Черкащині

СБУ викрила на хабарі керівника та головного бухгалтера соціального закладу на Черкащині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у межах протидії корупції викрили на хабарі керівника та головного бухгалтера одного із соціальних закладів Золотонівської районної ради Черкаської області. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники вимагали від місцевої жительки сімнадцять тисяч гривень. За вказану суму керівник закладу обіцяла жінці не вживати заходи щодо виселення одного із утриманців соціальної установи.

Правоохоронці затримали головного бухгалтера у робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Заходи з викриття протиправних дій посадовців проводились спільно з прокуратурою та поліцією.

Як повідомляв УНН, посадовців "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 270 тис. грн. 

Українські Національні Новини

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