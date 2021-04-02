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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40281 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 58263 просмотра

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СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему присвоения банковских средств

СБУ разоблачила масштабную мошенническую схему присвоения банковских средств

Киев  •  УНН

 • 17951 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную сделку по присвоению средств граждан через несанкционированный доступ к онлайн-банкингу. Злоумышленники представлялись менеджерами банков и операторов связи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Под предлогом решения псевдопроблем злоумышленники выманивали информацию о банковских счетах людей. Получив доступ к онлайн-банкингу, дельцы похищали все средства вкладчиков.

Участники группировки также скупали на закрытых хакерских форумах базы персональных данных. Затем злоумышленники оформляли на граждан без их ведома онлайн-кредиты на третьих лиц в микрофинансовых организациях. Полученные средства дельцы переводили на подконтрольные банковские счета.

Правоохранители провели обыски по месту жительства организаторов и участников группировки в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Во время следственных действий изъято неопровержимые доказательства противоправной деятельности.

Трем злоумышленникам, в том числе организатору сделки, сообщено о подозрении в совершении мошенничества, организованного группой лиц в особо крупных размерах, то есть уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Добавим

Киберполиции задержала 31-летнего мужчину за кражу более миллиона гривен с банковских счетов граждан.

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