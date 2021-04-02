СБУ викрила масштабну шахрайську схему привласнення банківських коштів

Деталі

Під приводом вирішення псевдопроблем зловмисники виманювали інформацію про банківські рахунки людей. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, ділки викрадали всі кошти вкладників.

Учасники угруповання також скуповували на закритих хакерських форумах бази персональних даних. Потім зловмисники оформлювали на громадян без їх відома онлайн-кредити на третіх осіб у мікрофінансових організаціях. Отримані кошти ділки переводили на підконтрольні банківські рахунки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання організаторів і учасників угруповання у Києві, Дніпропетровській та Полтавській областях. Під час слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

Трьом зловмисникам, у тому числі організатору оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства, організованого групою осіб в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Додамо

Кіберполіція затримала 31-річного чоловіка за викрадення більше мільйона гривень з банківських рахунків громадян.