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Кіберполіція затримала чоловіка за викрадення понад 1 млн грн з банківських карт

Кіберполіція затримала чоловіка за викрадення понад 1 млн грн з банківських карт

Київ • УНН

 • 15392 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кіберполіція затримала 31-річного чоловіка за викрадення більше мільйона гривень з банківських рахунків громадян. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу департаменту кіберполіції України.

"Чоловік дублював банківські карти громадян. Імітуючи помилку роботи банкомату, він за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку… Таким чином зловмиснику вдалося заволодіти більш як мільйоном гривень громадян за останні півроку", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що працівники кіберполіції викрили 31-річного мешканця Дніпропетроської області, у якого під час обшуків вилучили скомпрометовані картки, мобільні телефони та sim-картки, використані під час вчинення злочинів.

"До вчинення правопорушень зловмисник ретельно готувався. Він замовив більше сотні карт, які не мали ідентифікатора користувача, тобто виступали "білим пластиком". Надалі він використовував ці картки для дубляжу оригінальних карт громадян. Злочинна схема виглядала так: під час використання банкомату, він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомата наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, що дозволяли копіювати картку наступного користувача. Відтак отримував доступ до банківських карток громадян", - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що після отримання доступу чоловік змінював фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло управляти системою інтернет-банкінгу потерпілого. Це дало змогу не тільки викрасти наявні на картках кошти, а й збільшити кредитні ліміти на рахунках потерпілих осіб та оформляти онлайн-кредити.

Вказано, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та ст. 190 (Шахрайство) КК України.

"Мешканцю Дніпропетровщини оголошено про підозру. Судом винесено рішення щодо його арешту з правом внесення застави в розмірі 38 420 гривень", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Києві викрили банду, яка ошукувала столичних пенсіонерів.

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