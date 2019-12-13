У Києві викрили банду, яка ошукувала столичних пенсіонерів

КИЇВ. 13 грудня. УНН. У столиці затримали зловмисників, які телефонували киянам та пропонували їм допомогу у "лікуванні" їх близьких, які нібито потрапляли у дорожню пригоду з тяжкими травматичними наслідками. За такою схемою подільники діяли протягом двох років і встигли ошукати дев’ятьох жителів столиці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.