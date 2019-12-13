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У Києві викрили банду, яка ошукувала столичних пенсіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У столиці затримали зловмисників, які телефонували киянам та пропонували їм допомогу у "лікуванні" їх близьких, які нібито потрапляли у дорожню пригоду з тяжкими травматичними наслідками. За такою схемою подільники діяли протягом двох років і встигли ошукати дев’ятьох жителів столиці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві. 

"У ході відпрацювання оперативної інформації співробітники карного розшуку, кримінальної поліції главку, слідчі Солом’янського управління поліції спільно з колегами із Запорізької області та під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9 задокументували діяльність групи з п’яти осіб, які під вигаданим приводом виманювали у столичних пенсіонерів гроші. Подільники діяли за відпрацьованою схемою і встигли ошукати дев’ятьох громадян похилого віку", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією оперуповноваженого управління карного розшуку поліції Києва Юрія Найдюка, зловмисники обирали одиноких пенсіонерів, телефонували і розповідали їм про те, що їх син або донька нібито потрапили у дорожню пригоду з тяжкими наслідками для здоров’я, а тому негайно потрібні гроші для невідкладного "лікування". При цьому подільники діяли настільки швидко, що жертви не встигали навіть перевірити цю інформацію і віддавали свої заощадження.

Поліцейські припинили діяльність шахраїв після спроби заволодіти 26 000 доларів США, які житель Солом’янського району столиці встиг передати кур’єру – одному з учасників злочинної групи. Чоловіка разом із речовими доказами затримали в момент, коли він сідав у таксі. У подальшому суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 500 000 гривень, і зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. 

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Згодом правоохоронці встановили особи інших фігурантів та затримали їх. До складу групи, яку очолили 50-річний батько і 23-річний син, входили ще два чоловіка, 33 та 34 років, та 29-річна жінка, яка виконувала роль "оператора". Усі вони - жителі Запоріжжя, і пересувалися автівкою, яка належала сину організатора групи. За місцем проживання спільників поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили гроші, документи, сім-карти та банківські картки, які долучили до матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. 

Затриманим оголошено про підозру та двом фігурантам обрано запобіжній захід – тримання під вартою з правом внесення застави: організатору, раніше судимому за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, у розмірі 630 000 гривень, його спільнику – у розмірі 288 000 гривень. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Херсонщині затримали шахраїв, які ошукали двох фермерів на 800 тисяч грн.

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