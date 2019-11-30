На Херсонщині затримали шахраїв, які ошукали двох фермерів на 800 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У четвер в чергову частину Нововоронцовського відділення поліції звернулись менеджер та водій фермерського господарства з Миколаївської області. Розгублені жінка з чоловіком розповіли, що невідомий зловмисник під час покупки насіння соняшника ошукав заявників на 350 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.
Впродовж кількох годин оперативники управління карного розшуку встановили особу підозрюваного.
29 листопада його разом із напарником затримали в одному з готелів Скадовська.
Наразі відомо, що за аналогічною схемою в пастку шахраїв кілька тижнів тому потрапила й жителька Голопристанського району. Під час продажу зернових вона втратила майже півмільйона гривень.
На даний час проводяться слідчі дії. Чоловіки підозрюються в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство".
Вирішується питання про затримання основного фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу. Йому може загрожувати 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Краматорську затримали чоловіків, які вчинили крадіжку з інсценуванням.