На Херсонщині затримали шахраїв, які ошукали двох фермерів на 800 тисяч грн

КИЇВ. 30 листопада. УНН. У четвер в чергову частину Нововоронцовського відділення поліції звернулись менеджер та водій фермерського господарства з Миколаївської області. Розгублені жінка з чоловіком розповіли, що невідомий зловмисник під час покупки насіння соняшника ошукав заявників на 350 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУНП у Херсонській області.