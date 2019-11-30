В Херсонской области задержали мошенников, которые обманули двух фермеров на 800 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В четверг в дежурную часть Нововоронцовского отделения полиции обратились менеджер и водитель фермерского хозяйства из Николаевской области. Растерянные женщина с мужем рассказали, что неизвестный злоумышленник при покупке семян подсолнечника обманул заявителей на 350 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Херсонской области.
В течение нескольких часов оперативники управления уголовного розыска установили личность подозреваемого.
29 ноября его вместе с напарником задержали в одном из отелей Скадовска.
Известно, что по аналогичной схеме в ловушку мошенников несколько недель назад попала и жительница Голопристанского района. При продаже зерновых она потеряла почти полмиллиона гривен.
В настоящее время проводятся следственные действия. Мужчины подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».
Решается вопрос о задержании основного фигуранта в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения. Ему может грозить 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Краматорске задержали мужчин, совершивших кражу с инсценировкой.