В Киеве разоблачили банду, которая обманывала столичных пенсионеров

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники уголовного розыска, криминальной полиции главка, следователи Соломенского управления полиции совместно с коллегами из Запорожской области и под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 задокументировали деятельность группы из пяти человек, которые под надуманным предлогом выманивали у столичных пенсионеров деньги. Сообщники действовали по отработанной схеме и успели обмануть девять граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

По информации оперуполномоченного управления уголовного розыска полиции Киева Юрия Найдюка, злоумышленники выбирали одиноких пенсионеров, звонили и рассказывали им о том, что их сын или дочь якобы попали в дорожное происшествие с тяжелыми последствиями для здоровья, а потому немедленно нужны деньги для неотложного "лечения". При этом подельники действовали настолько быстро, что жертвы не успевали даже проверить эту информацию и отдавали свои сбережения.

Полицейские пресекли деятельность мошенников после попытки завладеть 26 тысяч долларов США, которые житель Соломенского района столицы успел передать курьеру - одному из участников преступной группы. Мужчину вместе с вещественными доказательствами задержали в момент, когда он садился в такси. В дальнейшем суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 500 тысяч гривен, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

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Впоследствии правоохранители установили личности других фигурантов и задержали их. В состав группы, которую возглавили 50-летний отец и 23-летний сын, входили еще два человека, 33 и 34 лет, и 29-летняя женщина, которая выполняла роль "оператора". Все они - жители Запорожья, и передвигались на машине, которая принадлежала сыну организатора группы. По месту жительства сообщников полицейские провели санкционированные обыски и изъяли деньги, документы, сим-карты и банковские карточки, которые приобщили к материалам уголовного производства, начатого по ч. 2, ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении и двум фигурантам избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога: организатору, ранее судимому за нанесение тяжких телесных повреждений, в размере 630 тысяч гривен, его сообщнику - в размере 288 тысяч гривен. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсонской области задержали мошенников, которые обманули двух фермеров на 800 тысяч грн.